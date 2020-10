Burmistrz Cedyni apeluje ws. szkoły do mieszkańców Piasku

W tym tygodniu cedyńscy radni zdecydują o przyszłości wiejskiej szkoły w Piasku. W poniedziałek burmistrz Cedyni Adam Zarzycki opublikował list do mieszkańców gminy.

Wszystko to po protestach nauczycieli i rodziców, którzy na płotach w Piasku powywieszali banery krytykujące burmistrza i pomysł restrukturyzacji szkoły.- To jest jazda bez trzymanki i Targowica, a nie merytoryczna rozmowa. Ja już wyczerpałem swoje uzasadnienia. Nie mam zamiaru walczyć w sensie takim, jak tam robią w Piaskach, czyli prześcieradłami. Biegać i ściągać z płotów. Nie jest to miłe - mówi Adam Zarzycki.Burmistrz chce, aby podstawówkę w Piasku przejął Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, który zobowiązał się, że obok swojej działalności będzie prowadzić w Piasku klasy 0-3. Pozostałe dzieci mają być dowożone na koszt gminy do Cedyni.- To jest jeden argument: dobro dziecka. Ja też robię to dla dobra dziecka. Przecież jak były gimnazja, to z tej szkoły - tam było tylko 6 klas - czyli 7 i 8 jeździły do gimnazjum w Cedyni. Jaki problem, żeby jeździła 4, 5 i 6? Ja tego sobie nie wymyślam, nie robię naprawdę nikomu na złość. Dzieci do Piasku z Piasku chodzi tam chyba 36 uczniów - mówi burmistrz Cedyni.Oferta ZUL-u to zdaniem burmistrza szansa dla Piasku i całej gminy. Miejscowi radni będą głosować nad uchwałą w sprawie restrukturyzacji szkoły na nadzwyczajnej sesji, która jest zaplanowana na czwartek.Pod tym linkiem znajduje się list burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego do mieszkańców miejscowości Piasek.