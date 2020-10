Projekt pomnika upamiętniającego ofiary Grudnia 1970. Mat. YouTube / Rada Miasta Szczecin Projekt pomnika upamiętniającego ofiary Grudnia 1970. Mat. YouTube / Rada Miasta Szczecin

Jest pomysł na nowy pomnik upamiętniający ofiary Grudnia 1970 r. na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.

Monument powstanie na zamówienie i za pieniądze Instytutu Pamięci Narodowej. Koszt to około 300-350 tysięcy złotych - mówi Adam Siwek, dyrektor biura upamiętnień warszawskiego IPN.



- Ma powstać na wniosek m.in. Stowarzyszenia "Grudzień 70 - Styczeń 71". Ponieważ to upamiętnienie, które powstało społecznie już 21 lat temu, nie spełnia współczesnych standardów. Poza tym jest oczekiwanie by upamiętnić imiennie ofiary - mówi Siwek.



Autorem projektu nowego pomnika jest architekt Piotr Kudelski. Jest też autorem odsłoniętego w 2018 roku na warszawskich Powązkach monumentu "Chwała Lotnikom Polskim". Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym w miejscu, gdzie obecnie stoi krzyż, ma powstać kamienny sześcian, który w założeniu będzie kapliczką poświęconą poległym szesnastu ofiarom Grudnia '70.



- Symbolem takiego osobistego umierania jest płyta chodnikowa, która zaczyna budować formę takiej idealnej bryły, sześcianu. I on zaczyna pękać - mówi architekt Piotr Kudelski.



Decyzję o wydaniu zgody na postawienie monumentu przegłosują we wtorek radni podczas sesji szczecińskiej Rady Miasta. Opiniująca projekt komisja kultury w poniedziałek była w większości "za".