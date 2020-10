Za handel narkotykami grozi mu grzywna i od 2 do 12 lat za kratkami. źródło: szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/29981,Poszukiwany-ukryl-sie-przed-policjantami-w-szafie.html

Konopie, haszysz, tabletki Ecstasy i kokaina - tym, przez co najmniej trzy lata, handlował zatrzymany w Szczecinie 28-latek.

Teraz prokurator skierował do sądu akt oskarżenia.



Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. W przeszłości miał już problemy z prawem. Za handel narkotykami grozi mu grzywna i od 2 do 12 lat za kratkami.