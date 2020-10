źródło: https://pixabay.com/pl/2884195/ (CC0 domena publiczna)

Aby nie narażać starszych osób Centrum Seniora w Szczecinie proponuje darmowe uporządkowanie płyt nagrobnych.

Oferta skierowana jest do osób po 75. roku życia, które mieszkają samotnie, z osobą długotrwale chorą lub o ograniczonej samodzielności.



W ramach pomocy wolontariusze umyją tablicę i płytę nagrobka, posprzątają stare kwiaty czy wypalone znicze. Dodatkowo zrobią zdjęcie przed i po sprzątaniu, aby pokazać zainteresowanym osobom rezultat swoich prac.



Sprzątanie dotyczy tylko nagrobków znajdujących się na Cmentarzu Centralnym. Osoby zainteresowane mogą zadzwonić lub wysłać maila do Centrum Seniora do 29 października.



tel. + 48 91 312 67 59

tel. kom. +48 882 507 368

e-mail: centrum@seniorszczecin.pl