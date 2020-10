Kontrowersyjne granty zaczną być wypłacane w ciągu tygodnia

Najpóźniej w ciągu tygodnia opublikujemy listę rankingową, wtedy też uruchomione zostaną wypłaty - zapowiedział we wtorek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

W sierpniu WUP ogłosił nabór do programu pomocowego dla zachodniopomorskich mikro i małych przedsiębiorstw. Wnioski składano przez internet według zasady "kto pierwszy ten lepszy". W efekcie 50 mln zł rozeszło się w 11 minut - ale na papierze. Do dziś nikt nie otrzymał żadnych pieniędzy.W sumie wpłynęło 1600 wniosków, do tego mamy 400 na liście rezerwowej, wszystkie musimy dokładnie sprawdzić - mówił dyrektor Przewoda.- Podstawowym warunkiem przekazywania tych środków jest opublikowanie pełnej listy 1600 wniosków. Wraz z wynikami oceny, czy ten wniosek był poprawny czy nie. Myślę, że najdalej w ciągu tygodnia lista rankingowa będzie opublikowana - mówił Przewoda.Sposób rozdysponowania pieniędzy wzbudził sporo emocji, niektóre wnioski wpłynęły minutę po otwarciu naboru. Część przedsiębiorców uważa, że nie było to technicznie możliwe. Sprawą ma zająć się komisja rewizyjna w Sejmiku naszego województwa.Według założeń wartość minimalna pomocy to blisko 8 tys. zł, maksymalna niecałe 165 tysięcy złotych Pieniądze pochodziły z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego.