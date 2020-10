Kołobrzeg przedstawił listę projektów z budżetu obywatelskiego

14 projektów weźmie udział w głosowaniu w ramach kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego.

Miejscowy magistrat przedstawił we wtorek pełną listę propozycji, które zostały zakwalifikowane do konkursu. Wśród nich są inwestycje, takie jak skatepark czy budowa miejsca do grillowania, ale także festyny i koncerty.





Głosowanie rusza już za trzy dni, a o tym, kto i w jaki sposób może zdecydować o wydaniu miliona złotych z miejskiej kasy, mówi Joanna Pawlak z kołobrzeskiego Urzędu Miasta.





- Udział w głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu, bez względu na wiek. Z tym, że w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodziców. Przewidujemy formę głosowania elektronicznego. W przypadku głosowania papierowego, formularz należy wypełnić i dostarczyć do biura podawczego - mówi Pawlak.