Tunel będzie, ale prom zostanie [ZDJĘCIA]

Prom zostanie i będzie atrakcją dla turystów - mówi o przyszłości przepraw promowych Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Jak zapowiedział, na pewno zostanie przynajmniej jeden z "Bielików". - Turyści przyjeżdżają do Świnoujścia i często korzystają z promu nie tylko po to, żeby przepłynąć na drugą stronę, ale żeby sobie popływać. Zostawimy jeden prom. To będzie koszt kilku milionów, który będzie musiała pokryć gmina, ale myślę, że dla dodatkowej atrakcji, bo wtedy prom będzie już tylko atrakcją, a nie tym, co jest rzeczywiście niezbędne. Karsibory? Jeszcze nie wiem - odpowiada Żmurkiewicz.



Nie jest wykluczone, że "Karsibory" będą używane do transportu towarów. Na decyzję miasto ma czas do września 2022 roku - wtedy, zgodnie z planem, ma być gotowy tunel pod cieśniną Świny.