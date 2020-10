Konkurs Radia Szczecin. Do wygrania saga o Wiedźminie

Każdy może mieć swoją kolekcję książek o Białym Wilku. Radio Szczecin ogłasza konkurs, w ramach którego można zdobyć kompletną 9-tomową sagę Andrzeja Sapkowskiego.

Zabawa łączy się z audiobookiem "Wiedźmin", jakiego od początku tygodnia możecie słuchać na naszej antenie. Co zrobić, żeby wziąć udział w zabawie? Wystarczy uważnie słuchać programów Radia Szczecin, ponieważ kilka razy w ciągu dnia padnie hasło. To konkretne słowo, które trzeba zapamiętać i wpisać w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.radioszczecin.pl W formularzu warto dopisać, dlaczego lubicie czytać książki i jaki jest wasz ulubiony gatunek. Komisja konkursowa wybierze z listy najlepsze zgłoszenia. Kolejnych zwycięzców będziemy ogłaszali w każdy piątek na naszej antenie.Zgłoszenia zbieramy do 4 grudnia.Pula nagród to 3 9-tomowe zestawy sagi wiedźmińskiej oraz 4 zestawy składające się z 2 książek - "Miecz Przeznaczenia" i "Ostatnie Życzenie".