Odpowie za materiały z pornografią dziecięcą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miał zdjęcia i filmy z pornografią dziecięcą - mieszkaniec Polic odpowie teraz przed sądem. Akt oskarżenia trafił właśnie do szczecińskiego sądu.

Policjanci wytypowali i ustalili mężczyznę. Okazało się że w domu, na komputerze oraz w swoim telefonie przechowywał treści pornograficzne z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia.

Podejrzany, na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 37-latek przyznał się do winy. W przeszłości nie był karany. Teraz grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.