Rolnicy protestują w regionie. Utrudnienia na drogach

O 10 rozpoczął się protest rolników na Pomorzu Zachodnim. Tym samym będą utrudnienia na krajowej 10. Gospodarze będą protestować przeciwko "piątce dla zwierząt". Nie podoba się im m.in. zakaz uboju rytualnego bydła.

- Traktory wyruszają właśnie z Suchania do Stargardu - mówi Stanisław Barna z Solidarności Rolników. - Chcemy to zrobić pokojowo, wyjechać na drogę, pokazać, że solidaryzujemy się z całą Polską jako Solidarność RI. Będziemy jechać wolno, ale myślę, że nie będzie całkowitej blokady.Traktory powinny w Stargardzie pojawić się około godziny 11. Po przejeździe przez miasto rolnicy rozjadą się do swoich domów m.in. Maszewa czy Goleniowa. Podobne protesty mają odbyć się w środę nawet w kilkuset miejscach w całej Polsce.