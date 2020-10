Gdzie Sunrise Festival? "Szczecin jest w grze"

Radny KO o nowej imprezie w mieście: - Podobno toczą się negocjacje między władzami Szczecina a o organizatorami festiwalu Sunrise - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Przemysław Słowik.

Dotychczas Sunrise odbywał się w Kołobrzegu. Tamtejsi radni oceniali ostatnio propozycję, aby teren imprezy wydzierżawić na 9 lat. W ocenie większości, warunki były niejasne, więc zgodzili się na 4 lata. Organizator stwierdził, że to za mało na stworzenie prawdziwego parku festiwalowego i Kołobrzeg opuszcza.A Szczecin "podobno jest w grze" - mówił w środę szczeciński radny. - Przyznam, że miałem możliwość rozmawiać z jedną z osób, ale wiem też, że samo miasto było tym zainteresowane wcześniej, bo to nie pierwszy raz, kiedy temat festiwalu Sunrise i jego położenia w Kołobrzegu się pojawił. Ten temat był obecny wielokrotnie w ostatnich latach. Podobno gdzieś te rozmowy się toczą. Popieram inicjatywę, która wyszła od mieszkańców. Inicjatywę petycji, która z tego co wiem, została już złożona do prezydenta i rady miasta, żeby miasto zaproponowało lokalizację i wyszło z inicjatywą - powiedział Słowik.Sunrise na swojej stronie internetowej reklamuje się jako "największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce".