Dawid Wojton zbiera na podjazd do swojego mieszkania. Społecznik porusza się bowiem na wózku inwalidzkim.

Jak mówi na co dzień, to narzeczona musi pomóc mu wydostać się z domu.- Na co dzień jestem osobą pracującą, więc codziennie rano, jak wychodzę do pracy, to narzeczona zwozi mnie po tych pięciu schodach i jak wracam z pracy, to też musi mnie wciągnąć po tych pięciu schodach. Nie możemy w pełni korzystać życia, bo to jest dużym utrudnieniem, tym bardziej dla kobiety - powiedział Wojton.Pomóc Dawidowi można na portalu zrzutka.pl wpisując hasło "Podjazd dla Dawida". Potrzeba 20 tysięcy złotych. Według byłego kandydata Kukiz'15, internetowa zbiórka to najszybszy sposób rozwiązania sprawy.