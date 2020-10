Port lotniczy Szczecin-Goleniów z kolejnym wsparciem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tym razem finansowy zastrzyk lotnisko otrzyma w ramach rządowej tarczy pomocowej.

Łączna kwota do podziału - dla wszystkich polskich portów lotniczych - to 142 miliony złotych - mówi rzecznik podszczecińskiego lotniska, Krzysztof Domagalski.



- Każde lotnisko, w tym i Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, będzie mogło wystąpić o zwrot różnicy strat. W przypadku Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów jest to kwota około 1 miliona 400 tysięcy złotych - tłumaczy Domagalski.



- To nie pierwsza transza pieniędzy, które trafią na konto goleniowskiego lotniska. Wcześniej środki przekazały też władze lokalne - dodaje Domagalski. - Od Urzędu Miasta jest to kwota 10 milionów 185 tysięcy złotych, natomiast od samorządu województwa kwota rzędu 5 milionów złotych. Otrzymaliśmy także pożyczkę płynnościową od Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,5 miliona złotych.



Pieniądze od rządu powinny trafić na konto lotniska w przeciągu kilku tygodni.



Załączamy plik PDF z oświadczeniem przesłanym do naszej redakcji przez Biuro Prasowe PPL.