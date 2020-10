75 książek na 75-lecie Pomorza Zachodniego

Na stronie facebookowej Książnicy Pomorskiej - z okazji okrągłej rocznicy przyłączenia Pomorza Zachodniego do Polski - publikowane są najważniejsze książki dla naszego regionu.

- W Szczecinie będziemy pokazywać publikacje, które zostały wydane od 1945 do 2020 roku. Staraliśmy się, aby była jedna książka z każdego roku, jednak nie do końca nam to wyszło. Chcemy, aby przedstawiły one historię naszego regionu z różnych aspektów - zapowiada Izabela Strzelecka z Książnicy Pomorskiej.Ze strony dowiemy się także, jaka była pierwsza książka wydana w Szczecinie. - Jutro przedstawimy książkę dla dzieci pt. "Dziwne przygody Szczurka Gryzimurka" Zofii Walickiej-Neymanowej wydanej w 1948 roku w Szczecinie. Książka ta dostępna jest także w naszej bibliotece cyfrowej - dodaje Strzelecka.Na stronie facebookowej Książnicy Pomorskiej można już przeczytać fragmenty m.in. publikacji poświęconej Państwowemu Urzędowi Repatriacyjnemu, w przygotowaniu fragmenty książki Piotra Zaremby "Szczecin miasto wyższych uczelni".