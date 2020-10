"Rozmowa pod krawatem": koronawirus, a polityka

Senator Lewicy o "przepychankach w Sejmie": - Jedni i drudzy są zbyt radykalni - rząd broniący swoich osiągnięć w walce z wirusem, ale i opozycja atakująca także za to, co się akurat udało - mówił w "Rozmowie pod krawatem" lekarz i dyrektor szpitala, Wojciech Konieczny.

Zwracaliśmy uwagę na zakupy sprzętowe, przegląd laboratoriów, tarcze antykryzysowe - Konieczny odpowiadał, że w jego ocenie zabrakło dokładnego przygotowania całego systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie mówił, że ostatnie zawirowania w Sejmie to część polityki.- Oczywiście również aspekty polityczne walki z epidemią, bo one też istnieją; każdy ma inny pogląd, jak ta walka z epidemią powinna być prowadzona. Uważam, że rząd zbyt radykalnie broni swoich posunięć, a nie wszystkie były na czas i wystarczające, a opozycja czasem atakuje tam, gdzie rządowi się nawet udało - ocenił senator Konieczny.Konieczny oceniał, że w obecnej sytuacji należy myśleć o wszystkich ludziach, których spotykamy, jako "potencjalnie zarażonych". Senator Lewicy zwracał uwagę, że skoro nikt nie chce drugiego "lockdown'u", to oznacza, że musimy zachować szczególną ostrożność.