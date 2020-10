Będzie nowy tor w Świnoujściu

52 62

Trwa modernizacja torów dojazdowych do stacji kolejowej w Świnoujściu. Od ponad 40 lat ruch - na ostatnim, 7-kilometrowym odcinku odbywał się głównie po jednym torze - bo tylko tam była trakcja elektryczna.

To się zmieni, układamy tam nowy tor i budujemy dodatkową trakcję, dzięki temu ruch będzie płynniejszy i bezpieczniejszy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, Mirosław Siemieniec.



- Teraz, jeżeli to wąskie gardło dla przewozów trakcją elektryczną zlikwidujemy i będziemy mieć dwa tory dla trakcji elektrycznej to nawet w sytuacji, gdy na jednym, zelektryfikowanym torze coś się wydarzy, będziemy mieć do dyspozycji drugi tor - powiedział.



Obecne prace to część wartego 1,5 mld zł projektu, usprawniającego dojazd do świnoujskiego i szczecińskiego portu. Prace w Świnoujściu mają zakończyć się w przyszłym roku.