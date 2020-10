"To kpina". Rodzice i nauczyciele wygwizdali burmistrza. Radni zdecydowali o losach szkoły [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Cedyńscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie restrukturyzacji szkoły w Piasku. Uchwała oznacza, że od przyszłego roku szkolnego w Piasku zostaną tylko klasy 0-3, a placówkę przejmie Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Starsze dzieci będą dojeżdżać na koszt gminy do szkoły w Cedyni.

W czwartek protestujący rodzice i nauczyciele żegnali gwizdami odjeżdżającego po sesji burmistrza Cedyni, Adama Zarzyckiego.



Po dwugodzinnej dyskusji radni zdecydowali o przyszłości szkoły. Protestujący nie kryli rozgoryczenia. - Mam łzy w oczach, bo bardzo emocjonalnie podchodzę do tego i szczerze powiedziawszy powstrzymuję się przed płaczem, bo to, co zaproponowano dla naszych dzieci, to kpina. Kiepsko, bo chyba nikt nie spodziewał się, że radni, których wybraliśmy, zagłosują przeciwko swojej społeczności - mówili mieszkańcy.



Adam Zarzycki, choć głosowanie poszło po jego myśli, nie zareagował entuzjazmem. - Nie jestem zadowolony. Chciałbym, żeby zapanowała jedność i zdrowy rozsądek w całej gminie. Chciałbym, żebyśmy się wzięli za robotę i żeby oświata w gminie funkcjonowała na wysokim poziomie - powiedział Zarzycki.



Na nadzwyczajnej sesji było obecnych 13 radnych. Siedmiu zagłosowało za uchwałą, pięciu przeciw, jeden się wstrzymał.