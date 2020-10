Tomasz Raczek o sytuacji szczecińskiego Pioniera

Najstarsze kino świata, czyli szczeciński Pionier - zdaniem gościa piątkowej "Rozmowy pod Krawatem", krytyka filmowego Tomasza Raczka - wcale nie musi upaść. Pomoc widzów to jedno, ale najważniejsze są zupełnie inne rzeczy.

- Jestem przekonany, że sukces lub brak sukcesu kina, szczególnie kina studyjnego w 80 proc. zależy od zarządzania tym kinem, a tylko w 20 proc. od repertuaru. W kinach multipleksowych sytuacja jest odwrotna - zależy w 80 proc. od repertuaru, a w 20 od zarządzania. To są inne mechanizmy działania, a nawet trochę inni widzowie. Ci, którzy chodzą do Pioniera najczęściej nie lubią chodzić do multipleksów, a ci, którzy chodzą do multipleksów, najczęściej nawet nie wiedzą, że jest takie kino jak Pionier - przekonywał w rozmowie Raczek.Raczek jednak podkreśla, że w obecnym czasie każdy rodzaj pomocy dla kin jest pożądany. Widzowie Pioniera urządzili w Internecie zbiórkę na dalszą działalność kina, a władze Szczecina też zadeklarowały pomoc w utrzymaniu kultowego miejsca. Widzowie zebrali 60 tysięcy złotych, co pozwala na trzymiesięczne działanie kina.