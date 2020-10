Makulatura - a dziś to oznacza pomoc [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W parafiach na terenie Szczecina i Polic rozpoczęła się zbiórka makulatury.

Dochód ze sprzedanego papieru zostanie przeznaczony na pomoc ubogim mieszkańcom Ameryki Południowej i Afryki.



- Coraz więcej parafii się zgłasza, rozchodzi się informacja, ludzie znoszą nagromadzoną makulaturę, firma odbiera, księża i parafie się włączają, podstawiane są pojemniki - mówi Anna Hewusz, organizatorka zbiórki.



Pieniądze ze sprzedanej makulatury trafiają na pomoc dla dzieci z krajów afrykańskich, ale także do Boliwii.



- Podjęliśmy "stałą adopcję" dzieci z Puszczy Amazońskiej, każdego roku wysyłamy tam pieniądze, dzięki temu kilkadziesiąt dzieci ma tam codzienny posiłek, mogą uczęszczać do szkoły... - powiedziała.



Zbiórka makulatury w szczecińskich parafiach będzie prowadzona do niedzieli.