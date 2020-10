Żołnierze WOT-u pomogą testować na Covid-19 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Punkt poboru wymazów na Covid-19 w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie został rozbudowany. Do akcji wkroczyło Wojsko Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT-u zostali przeszkoleni i będą pobierać wymazy od pacjentów.- Punkt będzie czynny, od soboty w godzinach od 10:00 do 15:00. Chodzi o to, aby skrócić kolejki - mówi (p.o) dyrektor NFZ w Szczecinie Agnieszka Pietraszewska-Macheta. - Ten punkt jest najbardziej popularny, tutaj najwięcej osób przychodzi, w związku z tym ta obsada, która do tej pory realizowała zadania w tym punkcie była niewystarczająca.- WOT po raz kolejna udowadnia, że jest formacją uniwersalną - mówi ppłk Mirosław Radwan, (p.o) dowódca 14. Brygady Zachodniopolskiej Obrony Terytorialnej. - Zapotrzebowanie na "drive-thru" wpłynęło do nas w dniu wczorajszym o godzinie 15:00, dzisiaj już realizujemy od godzin porannych to przedsięwzięcie. Jesteśmy do tego przeszkoleni, aczkolwiek mamy też doświadczenie z okresu wiosny, gdy takie "drive-thru" budowaliśmy w Koszalinie.W Szczecinie działają jeszcze dwa punkty poboru wymazów. W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach i w placówce przy ul. Henryka Pobożnego. Łącznie wymazy pobierane są przez 116 godzin w tygodniu.