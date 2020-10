Inauguracja nowego roku akademickiego inna niż zwykle [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- To będzie wyjątkowy rok akademicki, chociaż trudno przewidzieć, jak on będzie wyglądał - mówił, w dniu uroczystej inauguracji, dr hab. Waldemar Urbanik, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie.

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wszystkich wyższych uczelni. Zajęcia nie mogą odbywać się tradycyjnie, a szkoły wybrały model hybrydowy, tzn. zajęcia stacjonarne łączą ze zdalnymi. Tak samo jest w Wyższej Szkole Humanistycznej. Nauczanie tylko w formie zdalnej odbywałoby się z wielką szkodą dla studentów i procesu kształcenia.



- Nic, absolutnie nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu pomiędzy studentem a wykładowcą. Oczywiście, hybrydowość czy zdalność nauczania jest wymuszona czasem pandemii, ale nie łudźmy się, że to ma wiele wspólnego z tradycyjnym sposobem kształcenia. To jest substytut kształcenia - tłumaczył Urbanik.



Studenci pierwszego roku przyznawali, że taka organizacja zajęć powoduje, że trudniej im zasmakować życia studenckiego.



- Na początku było trochę ciężko odnaleźć się w nowej szkole, powoli nam się to udaje. Wolałbym, żeby zajęcia odbywały się jednak stacjonarnie, żeby mieć kontakt ze sobą nawzajem. - Jak trzeba to trzeba, musimy się z tym pogodzić. Trochę szkoda, bo jednak studia to jest nowość dla nas - mówili studenci.



Na uczelni studiuje około 2 tysięcy osób.