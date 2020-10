Znamy wyniki świnoujskiego budżetu obywatelskiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Ambulatoryjna Diagnostyka Obrazowa" to projekt, który zdobył najwięcej głosów w świnoujskim budżecie obywatelskim.

W piątek miasto ogłosiło wyniki plebiscytu. W sumie zrealizowane zostaną cztery projekty "twarde", czyli o charakterze inwestycyjnym oraz pięć projektów "miękkich", czyli o charakterze zdrowotnym, kulturalnym i oświatowym.



Projekt "Ambulatoryjna Diagnostyka Obrazowa" zostanie zrealizowany w pracowni RTG przy ul. Dąbrowskiego 4. Oddano na niego 1406 ważnych głosów.



Zakupiony zostanie aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych i pantomogram. Szacunkowy koszt realizacji projektu to milion złotych.



Inne zwycięskie projekty to "Przystań Wyspiarzy" o wartości 65 tys. złotych. Będzie to adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa.



Powstanie także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 10 "Kolorowy Świat", a także przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sąsiedzkiej.



Wśród projektów miękkich wygrał kolejny projekt miejskiego szpitala - chodzi o zajęcia terapeutyczne pt. "Bliżej Natury - Więcej Radości".



W sumie oddano ponad 10 tysięcy głosów.