Sprzątanie na cmentarzach. Dodatkowe kursy autobusów i tramwajów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Choć do 1 listopada jeszcze tydzień, na cmentarzach już teraz nie brakuje osób z grabiami, miotłami i konewkami.

Komunikacja miejska



25.10.2020 (niedziela)

26–28.10.2020 (poniedziałek – środa)

Tramwaje

Na linii 10 (Las Arkoński — Gumieńce) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 7–17, w pozostałym okresie bez zmian.





Autobusy

Na linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska — Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 6–17, w pozostałym okresie bez zmian.





29 i 30.10.2020 (czwartek, piątek)

31.10 i 1.11.2020 (sobota, niedziela)





2.11.2020 (poniedziałek)





Dodatkowe zmiany

Zwracamy się o zachowanie ostrożności w szczególności w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Prosimy o zaopatrzenie się w elementy odblaskowe, w tym małe latarki w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza. Bezwzględnie prosimy o dostosowanie się do poleceń służb czuwających nad naszym bezpieczeństwem.





Organizacja ruchu

Zamknięcie dla ruchu ogólnego północnej jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Pileckiego do ronda Gierosa. Wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękna, Santocka. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Santocką. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 Kwietnia i ul. Krzywoustego do al. Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22:00 lub na wniosek Policji.





Dąbie. 31 października 2020 r. od godz. 6:00



Powrót do stałej organizacji ruchu 1.11. 2020 r. od godz. 22:00 lub wcześniej na wniosek Policji.

W tym roku wielu z nas zdecydowało się wcześniej rozpocząć przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych, aby 1 listopada uniknąć tłumów.- Chcę to wcześniej posprzątać, bo 1 listopada będzie dużo ludzi. - Mam dużo grobów, trzeba sukcesywnie, powoli. - Dużo do ogarnięcia. - Jak się nie robi zbyt wielu fizycznych rzeczy codziennie to faktycznie, nawet drobna aktywność jest męcząca. - Trzeba posprzątać, jest dobra pogoda... - mówili szczecinianie reporterowi Radia Szczecin.Szczeciński ZDiTM już wprowadził dodatkowe kursy autobusów i tramwajów w rejonie cmentarza.TramwajeNa wszystkich liniach z wyjątkiem linii 8 obowiązują świąteczne (normalne) rozkłady jazdy.Na linii 8 (Dworzec Niebuszewo — Gumieńce) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 6–12 minut w godz. 9–17, w pozostałym okresie bez zmian.AutobusyNa wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują świąteczne (normalne) rozkłady jazdy.linia 53 (Stocznia Szczecińska — Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9:30–18 co 10 minut,w pozostałych godzinach bez zmian;dodatkowa linia D53 (Ludowa — Dworska) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;linia 56 (Basen Górniczy — Dąbie Osiedle) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9–18 co 40 minut;dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska — Dworska — Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki — Mieszka I — Krakowska — Bronowicka — Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut;dodatkowa linia D67 (Ludowa — Rugiańska — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława — Kołłątaja — Skargi — Wawrzyniaka — Mickiewicza — Poniatowskiego — Karola Miarki, powrót ulicami Mickiewicza — Soplicy — Gorkiego — Skargi — Kołłątaja — Asnyka — Kadłubka — Warcisława) kursuje z częstotliwością:w godz. 9–11 co 20 minut,w godz. 11–16 co 12 minut,w godz. 16–17:30 co 15 minut;linia 102 (Gocław — Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9–18 co 12–24 minuty,w pozostałych godzinach bez zmian;dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana — Przęsocin — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Wszystkich Świętych — Pawła VI — Zaleskiego — al. Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Wernyhory — Reduty Ordona/Czorsztyńska — Witkiewicza — Santocka — Karola Miarki) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.Na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 10 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.Na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.TramwajeNa wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują powszednie rozkłady jazdy.na linii 10 (Las Arkoński — Gumieńce) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 7–17, w pozostałym okresie bez zmian;dodatkowa linia D10 (Filharmonia — Gumieńce, nawrót przez pl. Rodła — Matejki — pl. Żołnierza Polskiego) kursuje w godz. 12–18 co 12 minut.AutobusyNa wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.Na linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska — Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością:w godz. 10–17 co 6 minut,w godz. 17–18 co 7–8 minut,w pozostałym okresie bez zmian.TramwajeNa wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.linia 8 (Turkusowa — Gumieńce) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9–18 co 6 minut,w godz. 8–9, 18–19 co 10 minut,w pozostałych godzinach co 20 minut;linia 10 (Las Arkoński — Gumieńce) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9–18 co 24 minuty;dodatkowa linia D10 (Filharmonia — Gumieńce, nawrót przez pl. Rodła — Matejki — pl. Żołnierza Polskiego) kursuje w godz. 9–18 co 24 minuty;dodatkowa linia D15 (Dworzec Niebuszewo — Gumieńce) kursuje z częstotliwością:w godz. 9–18 co 12 minut,w godz. 7–9, 18–20:30 co 20 minut.AutobusyNa wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.linia 53 (Stocznia Szczecińska — Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9–18 co 6–7 minut,w pozostałych godzinach bez zmian;dodatkowa linia D53 (Ludowa — Dworska) kursuje z częstotliwością:w godz. 7–9 co 12 minut.w godz. 9–19 co 8–12 minut;dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska — Dworska — Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;linia 61 (Podjuchy — Owocowa Dworzec) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9–18 co 10 minut,w pozostałych godzinach bez zmian;dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki — Mieszka I — Krakowska — Bronowicka — Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 7–18 co 20 minut;linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska — Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,w godz. 10:30–16 co 6 minut,w godz. 16–17 co 7–8 minut,w pozostałych godzinach bez zmian;dodatkowa linia D67 (Ludowa — Rugiańska — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława — Kołłątaja — Skargi — Wawrzyniaka — Mickiewicza — Poniatowskiego — Karola Miarki, powrót ulicami Mickiewicza — Soplicy — Gorkiego — Skargi — Kołłątaja — Asnyka — Kadłubka — Warcisława) kursuje z częstotliwością:w godz. 7–9 co 10 minut,w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,w godz. 10:30–16 co 6 minut,w godz. 16–17 co 7–8 minut,w godz. 17–19 co 10 minut;dodatkowa linia D97 (Turkusowa — Walecznych — Mączna — Kolorowych Domów — Łubinowa — Struga — Gryfińska — Gierczak — Goleniowska — Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”) kursuje w godz. 7–18:30 co 20 minut;linia 102 (Gocław — Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:w godz. 9–18 co 12–24 minuty,w pozostałych godzinach bez zmian;dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana — Przęsocin — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Wszystkich Świętych — Pawła VI — Zaleskiego — al. Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Wernyhory — Reduty Ordona/Czorsztyńska — Witkiewicza — Santocka — Karola Miarki) kursuje w godz. 9–18 co 10 minut.TramwajeNa wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują powszednie rozkłady jazdy.na linii 10 (Las Arkoński — Gumieńce) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 7–17, w pozostałym okresie bez zmian;dodatkowa linia D10 (Filharmonia — Gumieńce, nawrót przez pl. Rodła — Matejki — pl. Żołnierza Polskiego) kursuje w godz. 12–18 co 12 minut.AutobusyNa wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.Na linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością:w godz. 10–17 co 6 minut,w godz. 17–18 co 7–8 minut,w pozostałym okresie bez zmian.W dniach 31.10 i 1.11.2020 przystanek „Karola Miarki” dla linii 67, D67 i D07 dla pasażerów wsiadających zlokalizowany zostanie na ul. Ku Słońcu za skrzyżowaniem z ul. Karola Miarki.Kasy biletoweW rejonie Cmentarza Centralnego dnia 31.10.2020 r. i 1.11.2020 r. uruchomione zostaną dodatkowe kasy biletowe:ul. Ku Słońcu przy I, II i III Bramie Cmentarza Centralnego,ul. Dworskiej przy IV Bramie Cmentarza Centralnego.Kasy dodatkowe, zlokalizowane w rejonie Cmentarza Centralnego, będą czynne w godzinach od 10:00 do 18:00.Dnia 31.10. i 1.11.2020 r. czynne będą kasy stałe:Klonowica — 10:00–18:00Kołłątaja — 9:00–16:00Plac Rodła — 9:00–16:00Turkusowa — 9:00–16:00Czasowa organizacja ruchu podzielona została na kilka etapów i rozpocznie się już w sobotę 24 października.Etap I — 24 października godz. 6:00 – 29 października godz. 0:01.Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie (aż do dnia 1.11.2020 r.). Dodatkowo zamknięcie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki.Etap II — 29 października od godz. 00:01Wprowadzenie punktów handlowych na wybranych odcinkach ul. Ku Słońcu tj. w rejonie III Bramy (Jednostka Wojskowa), II Bramy czyli od skrzyżowania ul. Santockiej do ul. Karola Miarki oraz przed Główną Bramą Cmentarza Centralnego. Handel odbywać się będzie na ciągu pieszym lub rowerowym. W związku z powyższym na czas trwania powyższego etapu planuje się wyłączenie z ruchu drogi dla rowerów. Ruch pojazdów utrzymany będzie na dwóch pasach ruchu w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dopuszcza się zaopatrywanie punktów handlowych przez pojazdy zatrzymujące się na prawym pasie ruchu ul. Ku Słońcu (kierunek centrum) w godzinach 17:00–06:30 oraz w godz. 12:00–14:00 do 15 minut.W ciągu ul. Mieszka I na wysokości Cmentarza Centralnego (Białowieska — al. Piastów) wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h w dniach 24–25 października (sobota — niedziela) oraz od dnia 29 października (czwartek) do 1 listopada włącznie.Na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ul. Białowieską wyłączenie lewoskrętu i prawoskrętu na wjeździe do drogi prowadzącej do cmentarza.Etap IIIa — 31 października od godz. 6:00Zamknięcie dla ruchu ogólnego jezdni południowej ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karola Miarki z ul. Ku Słońcu. Objazdy wyznaczone ciągiem ul. Derdowskiego — 26 Kwietnia — Krzywoustego w obu kierunkach. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z ograniczonym dostępem w ciągu ul. Świerczewskiej (od Santockiej do Karola Miarki), ul. Pięknej i ul. Karola Miarki .Etap IIIb — 1 listopada od godz. 6:00Wprowadzenie ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza, oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.Zdroje. 31 października 2020 r. od godz. 6:00Zamkniecie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Dojazd tylko zaopatrzenia. Umiejscowienie wygrodzeń uniemożliwiających przechodzenie pieszych uczestników ruchu drogowego przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych. Piesi udający się z i do parkingu „Selgros” kierowani będą na osygnalizowane przejście dla pieszych w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną.