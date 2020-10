Rusza kolejna edycja "Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Boże Narodzenie na Wileńszczyźnie" - pod takim hasłem rozpoczęła się w piątek VII edycja "Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach".

Organizatorem akcji jest Fundacja Polskich Wartości, która w tym roku przekaże dary dla Polaków zamieszkałych na terenie Litwy, Łotwy i Białorusi.



Przez najbliższe sześć tygodni, wolontariusze akcji chcą przygotować prawie 1.500 paczek. Mają one trafić już nie do kilku, a do kilkunastu szkół i miejscowości położonych na wschodzie - mówi prezes Fundacji Polskich Wartości Wojciech Woźniak.



- Tych miejscowości, które zwracają się do nas jest coraz więcej. To wszystko się rozkręca. Mamy dużo kontaktów z osobami prywatnymi, które nas odnajdują np. na Facebooku i zwracają się do nas w sprawie pomocy. Pytają czy możemy im pomóc lub czy możemy pomóc komuś choremu. Ciągle te kontakty się mnożą, a nasz teren działania jest coraz większy - opowiada Woźniak.



Pakowanie zebranych darów odbędzie się 7 grudnia w hali Netto Areny w Szczecinie. Dzień później paczki dla polskich kresowiaków wyruszą w kierunku Litwy, Łotwy i Białorusi.