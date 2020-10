Tydzień zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej [MAPY]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie dzień, ale tydzień Wszystkich Świętych. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zwiększa częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów w rejon Cmentarza Centralnego. Pierwsze zmiany wprowadzone zostaną już w sobotę.

- Będzie zdecydowanie łatwiej dostać się na cmentarz - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Dodatkowe tramwaje i kursy linii numer 8 oraz dodatkowe linie autobusowe w rejonie cmentarza ruszają od 24 października, czyli od najbliższej soboty. Bardzo zachęcamy do tego, aby skorzystać z tej możliwości.



- Chcemy przekonać mieszkańców Szczecina, aby rozłożyli swoje wizyty na cmentarzu na cały tydzień - dodaje Pieczyńska. - Cały przyszły tydzień, to jest również dodatkowa komunikacja miejska, oczywiście z głównym naciskiem na ten weekend na przełomie października i listopada. To nasz apel, aby rozłożyć ten Dzień Wszystkich Świętych na Tydzień Wszystkich Świętych.



Ze szczegółami zmian można się zapoznać poprzez załączony poniżej pliku PDF, a także na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.