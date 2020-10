Historyczna chwila w Mirowie [ZDJĘCIA]

Kościół pw. świętego Wojciecha pochodzi z połowy XIII w, został przebudowany w XV i XVIII wieku, a sama wieża jest osiemnastowieczna. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To historyczna chwila - mówią mieszkańcy Mirowa w powiecie gryfińskim o remoncie kościelnej wieży.

Drewniana konstrukcja jest naprawiana, a sami mieszkańcy mieli w tym tygodniu niepowtarzalną okazję, żeby dotknąć dachu, bo ten musiał być spuszczony na ziemię - opowiada Marcin Cysewski, sołtys Mirowa. - Radość mieszkańców jest bardzo duża, bo naprawdę wszyscy zawsze spacerując zaglądali w górę, że to jest w opłakanym stanie i czas coś z tym zrobić. Trochę to trwało, trochę nerwów, wysiłku, ale cieszymy się, że w końcu coś zaczęło się z tym dziać.



Pieniądze udało się pozyskać m. in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z gminy Moryń, ale swój wkład wnieśli też mieszkańcy wsi - podkreśla Iwona Hirt, miejscowa radna. - To wydarzenie historyczne. Czekaliśmy od trzech lat i w końcu się udało. Dach na dole, wieża się robi. To jest bardzo ważne i tu trzeba podziękować bardzo mieszkańcom, bo od kilku lat mamy zorganizowaną zbiórkę społeczną i co miesiąc są robione zrzutki, mieszkańcy zbierają pieniądze.



Kościół pw. świętego Wojciecha pochodzi z połowy XIII w, został przebudowany w XV i XVIII wieku, a sama wieża jest osiemnastowieczna.



Już teraz mieszkańcy składają kolejne wnioski o dofinansowania, aby po zabezpieczeniu wieży, móc ruszyć z kolejnym etapem remontu.