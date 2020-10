Cel: wywieźć jak najwięcej dzików poza Świnoujście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zaczęła się jesienna akcja odławiania dzików w Świnoujściu.

Cel - wywieźć zwierzęta poza miasto. Ile? Na to pytanie Paweł Sujka, wiceprezydent Świnoujścia odpowiada krótko. - Jak najwięcej, bo nie mamy policzonych wszystkich. Odłowić to znaczy, że jest przygotowana zanęta. Dziki przychodzą i przyzwyczajają się. Jest przygotowana odłownia. Kiedy one tam wchodzą, klatka się zatrzaskuje i są wywożone - tłumaczy Sujka.



Ostatnia taka akcja na dużą skalę była przeprowadzona w Świnoujściu pięć lat temu.