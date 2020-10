Cyfrowa konwergencja w polskich portach

Fot. pixabay.com / Dannysee (CC0 domena publiczna)

Polskie porty będą miały system, który ma ułatwiać procedury logistyczne i obieg dokumentów.

Specjalna spółka powołana pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej rozpoczyna jego wdrażanie. Spółkę utworzyły porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni.



- Terminale, przedsiębiorcy, urzędy celne, agencje, Krajowa Izba Skarbowa..., każdy ma swój system, ale pomiędzy systemami trzeba nosić dokumenty, uzyskać pieczątkę, nosić dokumenty, trzeba uzyskać deklaracje..., dlatego System PCS, tak to nazywamy, ma służyć temu, żeby systemy "same między sobą rozmawiały" i przekazywały sobie te dokumenty cyfrowo i same sobie przekazywały informacje - mówi jej prezes, Andrzej Zelek.



Takie systemy od wielu lat działają w portach europejskich i azjatyckich.



- Nie wyważa się otwartych drzwi, ale jest to produkt, który powstał w Polsce, przez polskich informatyków, udziałowcem są polskie firmy, to najważniejsze. Nasi informatycy potwierdzili, że jesteśmy mocną mocną formacją, jeśli chodzi o branżę skali światowej - dodaje prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś.



Pilotaż systemu ma ruszyć 2 listopada, jego komercyjne wykorzystanie - od stycznia przyszłego roku.