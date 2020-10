Kino pandemiczne? Na razie to jedynie próby

Były wielkie oczekiwania, ale na niczym się skończyło. Podobnie jak po zniesieniu cenzury - ocenia to co proponują nam filmowcy w okresie pandemii Tomasz Raczek, krytyk filmowy.

Zdaniem Tomasza Raczka wciąż za mało jest w filmach głębszej treści.- Na razie to są obserwacje nieco powierzchowne. Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś gatunkiem kina pandemicznego, ani z wielkimi osiągnięciami tego kina. To są różnego rodzaju próby które nam pokazują co jest możliwe, a co jest niemożliwe i w którą stronę można by ewentualnie pójść - mówi Raczek.Zdaniem gościa Rozmowy pod Krawatem pandemia wciaż jest dużym wyzwaniem jakie stoi przed filmowcami. A o filmach pandemicznych toczyła się dyskusja w ramach Szczecin Film Festival w cyklu Przekraczanie Granic.