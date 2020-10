Fot. Tramwaje Szczecińskie Fot. Tramwaje Szczecińskie Fot. Tramwaje Szczecińskie Fot. Tramwaje Szczecińskie

Już pod koniec przyszłego tygodnia na trasę między ulicą Wyszyńskiego a pętlą Turkusowa w Szczecinie mają wrócić tramwaje.

Pierwsze próby wypadły pomyślnie, ekipy remontowe muszą jeszcze przygotować skrzyżowanie z Nabrzeżem Wieleckim.



- To oznacza w sobotę i w niedzielę problemy dla kierowców - ostrzega Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - W te dwa dni będzie wyłączona sygnalizacja na ulicy Wyszyńskiego. Ma to związek z przebudową, nowymi sterownikami, stąd apel do kierowców o szczególną uwagę, bo to jest newralgiczny punkt. Oczywiście odpowiednie służby zostały przez nas powiadomione o tej sytuacji.



Nowy układ torowisk na dole ulicy Wyszyńskiego powinien być gotowy w połowie grudnia.