W sobotę śpimy dłużej

Wskazówki zegarków musimy przestawić z godziny trzeciej w nocy na godzinę drugą. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas zimowy. Wskazówki zegarków trzeba będzie cofnąć z godziny trzeciej na godzinę drugą.

Czas letni zacznie znów obowiązywać od niedzieli 28 marca 2021 roku.



Jest prawdopodobne, że będzie to jedna z ostatnich zmian czasu, ponieważ Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej, by zakończyć przestawianie zegarków w 2021 roku. Przedtem jednak muszą na to wyrazić zgodę wszystkie kraje unijne.



W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne, w których większość Europejczyków - 84 procent - opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu. W 2019 Parlament Europejski zatwierdził przepisy znoszące zmianę czasu w państwach unijnych od roku 2021.



Zmianę czasu stosuje blisko 70 krajów. Obowiązuje ona prawie we wszystkich państwach europejskich. Czasu nie zmieniają Białoruś, Islandia i Rosja.



W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 roku. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatnie zostało wydane w 2016, na lata 2017-2021



Zmiana czasu spowoduje zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie. Nocny autobus linii 530 dwukrotnie wykona kurs z placu Rodła w stronę Podbórza o 2:20 i z Podbórza w stronę placu Rodła o 2:54.