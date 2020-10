Polska w "strefie ryzyka" na niemieckiej liście

Niemiecki rząd zaktualizował listę "stref ryzyka". Od soboty w Niemczech cała Polska obok m.in. Austrii i Włoch uznana jest za obszar ryzyka związanego z koronawirusem, tym samym podróżujących do Niemiec obowiązują nowe obostrzenia.

Jak pisze gazeta „Süddeutsche Zeitung“ Rząd Federalny Niemiec ogłosił, że sąsiednie kraje Niemiec w tym cała Polska, Szwajcaria od soboty będą uznawane w Niemczech jako obszary ryzyka. Osoby przyjeżdżające do Niemiec z zagrożonych regionów muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia przedłożyć negatywny wynik testu (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin) lub poddać się 14-dniowej kwarantannie.Testowi można poddać się także w Niemczech np. na lotnisku, a testy dla osób przybywających ze stref ryzyka są nieodpłatne. Z obowiązku kwarantanny i testów zwolnione są z koli m. in. osoby, które podróżują tranzytem przez Niemcy.Za niepodporządkowanie się przepisom w Niemczech grozi kara do 25 tys. euro.