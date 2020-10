Nowe przypadki wirusa w powiecie. Jest decyzja burmistrza Gryfina

Gryfino. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Dzienny Dom Senior+ i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie zamknięte do odwołania. To decyzja zastępcy burmistrza miasta Pawła Nikitińskiego.

Jak czytamy została ona podjęta "na podstawie polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego".



To smutna wiadomość przede wszystkim dla seniorów, którzy regularnie odwiedzali Dzienny Dom Senior+. W towarzystwie animatorów spędzali wspólnie czas - organizowali imprezy okolicznościowe, chodzili na spacery czy jeździli na wycieczki. Środowiskowy Dom Samopomocy natomiast to miejsce aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.



Oba te miejsca zostały zamknięte do odwołania - poinformował w mediach społecznościowych zastępca burmistrza Gryfina Paweł Nikitiński. To mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych i schorowanych. W ciągu ostatniej doby w powiecie gryfińskim stwierdzono kolejnych 19 przypadków zakażenia COVID-19.