"Epidemia nie stworzyła zapaści w polskich portach"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przeładunki raz spadają raz rosną, sytuacja w portach naszego regionu w tym roku jest zmienna i skomplikowana - mówi prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście Krzysztof Urbaś.

- Mamy już wyraźną poprawę na rynkach transportowych, ponieważ we wrześniu był wzrost o 8 procent, czyli z minus 7 na plus 8 to jest różnica 15 procent. To dosyć zasadnicza zmiana. W tej chwili się wahamy. Pierwsza dekada to było plus pięć procent, teraz jest minus pięć procent, ale myślimy, że październik zakończy się poziomem zbilansowanym na plus minus zero.



Porty w Szczecinie i Świnoujściu przestały być portami, gdzie przeładowywano głównie węgiel i rudę. Powoli zaczynają dominować ładunki drobnicowe.



- Były domeną przez długie lata dla Szczecina i Świnoujścia. To były generalnie porty masowe. W tej chwili od ubiegłego roku po raz pierwszy ta szala została przechylona na stronę drobnicy. To 33-55 procent i będzie się zwiększać. Ładunków masowych jest mniej. Mamy coraz mniej węgla, rudy - tłumaczy Urbaś.



Ekonomiści uważają, że wielkość przeładunków w portach danego kraju jest miernikiem stanu jego gospodarki.



W pierwszych dziewięciu miesięcach tego roku w portach w Szczecinie i w Świnoujściu przeładowano prawie 23 mln ton ładunków. w porównaniu do ubiegłego roku przeładowano więcej kontenerów.