Murale w Chojnie, czyli Maja z tatą wzbogacają krajobraz [ZDJĘCIA]

Murale można oglądać na murze obok nowego placu zabaw i siłowni przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Autorką jest 19-letnia chojnianka, a obrazy zwracają uwagę mieszkańców.

- Bardzo śliczne, ozdabiają Chojnę pięknie. Widzieliśmy panią, która malowała... - oceniła jedna z mieszkanek miasta.



- Są to murale, które przedstawiają chojeńskie zabytki, sportowców oraz bawiące się dzieci, które wiążą się z powstałą siłownią oraz placem zabaw. Oraz z miastem - po prostu z Chojną. To pomysł mój i taty, który pracuje w Centrum Informacji. Pomyśleliśmy, by wzbogacić krajobraz dodając koloru - powiedziała autorka, Maja Ostrowska ucząca się w szczecińskim Liceum Plastycznym.



- Efekt jest fajny, ale opinie mieszkańców i turystów są najważniejsze - dodaje Maciej Ostrowski z Centrum Informacji Turystycznej w Chojnie.



- Ludzie proszą o więcej. Dzięki Mai "trafiliśmy w dziesiątkę" i teraz myślimy, gdzie następne murale będziemy wykonywać - zapowiedziała Barbara Rawecka, Burmistrz Gminy Chojna.



