Inteligentny system w Międzyzdrojach. Spodziewane oszczędności [ZDJĘCIA]

W Międzyzdrojach inteligentny system będzie regulować doprowadzanie ciepła do miejskich budynków. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] W Międzyzdrojach inteligentny system będzie regulować doprowadzanie ciepła do miejskich budynków. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Międzyzdrojach inteligentny system będzie regulować doprowadzanie ciepła do miejskich budynków.

Takie rozwiązanie funkcjonuje też w Sopocie.



- Jest to projekt, dzięki któremu chcemy zarządzać ciepłem w poszczególnych budynkach. Wiemy, że to z kilku powodów ważne; oczywiście - aspekt ekologiczny, jako placówki gminne, oświatowe powinniśmy dawać dobry przykład, że jest to dla nas ważne. Po drugie: aspekt oszczędnościowy - przyznaje Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



System ma analizować dane dotyczące taryf za energię, temperatury na zewnątrz, ale też godzin pracy w danym obiekcie i dostosować do tego ogrzewanie.



- Projektem jest objętych dziewięć jednostek gminnych, mamy "serce systemu" i poszczególne elementy w tych budynkach. Wstępnie sądzimy, że oszczędności nie będą mniejsze niż 30 procent - wierzy burmistrz Bobek.



Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone na oświatę, m.in. na zakup pomocy naukowych na uczniów.