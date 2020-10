Znęcał się nad żoną, trafił do aresztu. Stanie przed sądem

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Znęcał się nad własną żoną - teraz mężczyzna z Goleniowa odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Mężczyzna przez miesiąc znęcał się psychicznie i fizycznie nad kobietą. Wszczynał w domu awantury, wyzywał żonę, groził jej śmiercią oraz bił pięściami po całym ciele. Szarpał ją też za włosy. W nocy budził pokrzywdzoną i nie pozwalał jej zasnąć. Wyrodny mąż bezustannie kontrolował żonę i zabierał jej telefon.



Podczas jednej z ostatnich awantur, po tym, jak podejrzany pobił kolejny raz swoją żonę, ta uciekła. Dwie osoby starały się jej pomóc, ale oprawca wygrażał również im.



Policjanci zatrzymali podejrzanego. Na wniosek prokuratora sąd umieścił go w areszcie tymczasowym.



30-latek nie przyznał się do winy. W przeszłości nie był karany.



Teraz grozi mu od 3 miesięcy do lat 5 lat więzienia.