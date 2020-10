Terytorialsi pomagają seniorom i kombatantom

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT opiekują się byłymi żołnierzami Armii Krajowej. Kombatanci i seniorzy są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem i potrzebują pomocy.

Rzecznik Brygady, Marcin Górka powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że wsparcie w całym regionie jest dobrze zorganizowane.- Starszy człowiek ma kontakt z konkretnym żołnierzem; on go zna, on mu ufa, może do niego zadzwonić, może poprosić o zrobienie zakupów, załatwienie spraw "na mieście" czy w urzędzie. To się przez cały czas dzieje - powiedział.Marcin Górka dodał, że kombatanci mogą liczyć na pomoc poprzez swoje organizacje.- Najczęściej jest tak, że osoby stowarzyszone w organizacjach kombatanckich, takich jak Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej..., organizacji tych jest więcej i one zwracają się za pośrednictwem pana wojewody. O każdy rodzaj wsparcia mogą się zgłaszać do nas organizacje charytatywne czy organizacje pożytku publicznego - dodał.Żołnierze WOT będą organizować akcję pomocy żywnościowej dla Powstańców Warszawskich, którzy mieszkają w województwie zachodniopomorskim.