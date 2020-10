"Kawiarenka Polityczna" RS - ostrożność zarówno na cmentarzach jak i na protestach

Sytuacja w Szczecinie nie jest najgorsza, ale mieszkańcy muszą być ostrożni - mówili goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Miejscy radni oceniali to, jak miasto radzi sobie z epidemią koronawirusa.Pewne działania, które podejmuje miasto są słuszne - mówił Leszek Duklanowski, radny PiS. Tak oceniał m.in. organizację transportu na cmentarze z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych.- Rozładowanie ruchu osób na cmentarzu i zapewnienie transportu jest decyzją słuszną i tak powinno być ze strony miasta. Zawsze pozytywnie oceniałem transport publiczny w Dniu Wszystkich Świętych i myślę, że w tym roku będzie podobnie - powiedział.Marek Kolbowicz, radny Bezpartyjnych zwracał uwagę, że z powodu epidemii tracą przedsiębiorcy, a ma to wpływ na budżet miasta.- Oni są płatnikami podatków PIT i CIT. To ma bardzo duży wpływ na miasto. Nie można powiedzieć, że jest super, bo budżet jest największy. Nie, nie jest tak. To, że sytuacja jest stabilna jest zasługą służb, które odpowiadają za funkcjonowanie naszego miasta - wskazał.O zachowanie reżimu sanitarnego apelował radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik. Zwracał się przede wszystkim do kobiet, które od piątku biorą udział w protestach przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja z powodu np. wad płodu jest niezgodna z Konstytucją.- Aby pamiętały o używaniu maseczek i o tym, by myć ręce, gdy wrócą do domu, by zachować dystans na tyle, na ile jest możliwy. Protesty będą i muszą być w związku z tym, co się dzieje w kraju, ale pamiętajmy o tym, że sytuacja związana z epidemią SARS-Cov-2 jest poważna i te liczby są coraz większe - podkreślił.Minionej doby w regionie koronawirusem zakaziło się 474 osoby, w całym kraju prawie 12 tysięcy.