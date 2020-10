Piłkarze Świtu znokautowali lidera

Piłkarze Świtu Szczecin rozbili lidera grupy drugiej 3. ligi. Szczecinianie pokonali na wyjeździe Polonię Środa Wielkopolska 6:0 w 13. kolejce rozgrywek.

To pierwsza porażka, w tym sezonie, ekipy prowadzonej przez byłego szkoleniowca Błękitnych Stargard Krzysztofa Kapuścińskiego. Piłkarski nokaut rozpoczął Adam Nagórski. Następnie kapitalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Adam Ładziak. Pod koniec pierwszej połowy do siatki Polonii trafił Paweł Krawiec i do przerwy zespół ze Skolwina prowadził 3:0.W drugiej połowie nadal trwał koncert gry w wykonaniu podopiecznych trenera Andrzeja Tychowskiego. Czwartego gola zdobył Szymon Kapelusz. Swojego drugiego gola w niedzielnym spotkaniu strzelił Adam Ładziak.Rezultat meczu ustalił Miłosz Kraśniewicz dla którego była to premierowa bramka w 3. lidze. Po niezwykle efektownym zwycięstwie w Środzie Wielkopolskiej, Świt pozostał na trzecim miejscu w tabeli, ale ma już tylko cztery punkty straty do prowadzącej Polonii.W innym niedzielnym meczu tej grupy 3. ligi, rezerwy Pogoni Szczecin zremisowały z wiceliderem rozgrywek Radunią Stężyca 3:3.