Wiemy, kto dostał Nobla na Pomorzu Zachodnim

Zachodniopomorskie Noble 2019 przyznane. Nagrody przyznawane są w ośmiu dziedzinach.

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

prof. dr hab. Jan Lubiński

prof. dr hab. Piotr Masojć

prof. dr hab. Antoni Morawski

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

prof. dr hab. Aleksander Wolszczan

W dziedzinie nauk humanistycznych, za pracę nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej, nagrodzony został filozof profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Witek.Profesor ZUT Xuecheng Chen z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej doceniony został w dziedzinie nauk podstawowych. Profesor zajmuje się badaniami nowych materiałów węglowych.Z kolei w dziedzinie nauk technicznych, nagroda powędrowała do jego koleżanki, również z wydziału chemii, profesor Eweliny Kusiak-Nejman. Jak grafenem oczyszczać wodę i powietrza? Nad tym pracowała Kusiak-Nejman w ciągu ostatniego roku.Natomiast w dziedzinie ekonomii, nagroda przypadła dla profesor Magdaleny Zioło z Uniwersytetu Szczecińskiego, za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG.W dziedzinie nauk rolniczych, kapituła doceniła dra inż. Radosława Drozda za opracowanie nowatorskich podłoży z celulozy bakteryjnej do immobilizacji enzymów i mikroorganizmów.W dziedzinie nauk medycznych, nie mogło być inaczej. Zachodniopomorski Nobel dla naukowca z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Magister Wojciech Marciniak otrzymał statuetkę za badania dotyczące stężenia arsenu we krwi jako markera rodzinnego raka piersi w populacji polskiej.Profesor Katarzyna Gawdzińska z Akademii Morskiej otrzymała nagrodę w dziedzinie nauk o morzu, za opracowanie i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich technologii wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce efektywny materiał izolacyjny.I w ostatniej dziedzinie - dziedzinie nauk artystycznych - wyróżniony został prof. Dariusz Dyczewski z Akademii Sztuki w Szczecinie, za międzynarodowe prezentacje muzyki chóralnej.Konkurs organizuje Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.W tym roku obchodzimy 20-lecie inicjatywy środowiska akademickiego z Pomorza Zachodniego, które było inicjatorem powstania konkursu Zachodniopomorskich Nobli. W skład kapituły weszli naukowcy, przedstawiciele poszczególnych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego.W skład Kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki wchodzą: