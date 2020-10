Kolejna pogłębiarka na torze wodnym Szczecin-Świnoujście

Tor wodny Szczecin-Świnoujście. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowa pogłębiarka przypłynęła pracować na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Do swoich ładowni może zabrać jednorazowo 19 tysięcy ton urobku.

Statek nosi nazwę Vox Amalia i należy do holenderskiej firmy Van Oord. Jednostka ma 158 metrów długości i 36 metrów szerokości. Została oddana do użytku dwa lata temu, wtedy holenderska firma obchodziła 150-lecie swojego istnienia.



Na torze wodnym do Szczecina pracują już dwie pogłębiarki. Trzecia i najmniejsza, która przygotowała tor do wejścia większych jednostek zakończyła pogłębianie.



Vox Amalia rozpocznie pogłębianie pomiędzy 25. a 35. kilometrem toru wodnego. W tej chwili statek przebywa na wysokości Trzebieży.