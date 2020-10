Koci azyl prosi o pomoc [DUŻO ZDJĘĆ]

Vincent nie ma ucha, Stasiu oka, a Józiu nie chodzi. Koci azyl we wsi Witniczka pod Moryniem prosi o pomoc.

Jak podkreśla, potrzeby azylu są duże i każda pomoc jest na wagę złota.





Jednym z podopiecznych azylu jest Vincent, który stracił ucho, bo został pogryziony przez psy.





Aby wyżywić osiemdziesięciu podopiecznych, każdego dnia potrzeba 40 kilogramów mokrej karmy. Pilnie potrzebny jest też nowy dach.- To jest miejsce, w którym schronienie znajdują kotki, które bardzo potrzebują pomocy. Mamy przeróżne koty, bez oczu, bez ucha, niepełnosprawne, które nie chodzą - mówi założycielka azylu Agata Szwechłowicz-Dominiak.- Najbardziej zawsze potrzebna jest nam mokra karma. No ale też koce, podkłady, stare pościele, ręczniki, no i oczywiście pieniądze - mówi Szwechłowicz-Dominiak.- Tutaj w sumie taką największą gwiazdą naszego kociego azylu jest Stasiu. Jest takim szczególnym kotem, bo nie ma oka, ale świetnie sobie radzi - mówi wolontariuszka Adrianna Iwan.- Myślę, że te zwierzęta nawet bardziej potrafią okazać uczucia. I u nas każdy kot ma imię. Nie ma bezimiennych - mówią opiekunki zwierząt.Azyl prowadzi Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu "Kociarze". W sprawie pomocy oraz adopcji zwierząt można kontaktować się z wolontariuszami przez facebookowy fanpage stowarzyszenia