Przedsiębiorcy z PIG przeciw zmianom m. in. w podatkach

Północna Izba Gospodarcza. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprzeciwiają się planowanym zmianom w opodatkowaniu i funkcjonowaniu spółek komandytowych oraz przedstawiają listę postulatów do rządzących.

Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej spotkali się z Zachodniopomorskim Zespołem Parlamentarnym. Obecni byli parlamentarzyści opozycji, bez PiS.



Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej przedstawiła oczekiwania przedsiębiorców. - Obniżenie stawek VAT, odroczenie w płatnościach ZUS, pomoc w dostępie do pożyczek obrotowych, niewprowadzanie ozusowania umów zlecenia, nie wprowadzania CIT dla spółek komandytowych, także ochrona przedsiębiorców przed zajęciem komorniczym i przywrócenie choćby czasowo handlu w niedzielę - powiedziała Mojsiuk.



Najwięcej miejsca poświęcono projektowi nałożenia podatku CIT na spółki komandytowe.



- My naprawdę powinniśmy wszyscy bardzo mocno wszyscy apelować o to, aby żadnych dodatkowych podatków na przedsiębiorców w tym szczególnym czasie, teraz jak i za pół roku czy za rok nie nakładać - mówił Robert Bodendorf, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.



Ostatnio głosami klubów KO i Bezpartyjnych szczecińska rada miasta podniosła do maksymalnej stawki podatek od nieruchomości. Tymczasem w Sejmie trwają prace nad ordynacją podatkową. Minister finansów zapewnia, że jest "w stałym kontakcie z przedstawicielami biznesu".