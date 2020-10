Niemiecka kanclerz apeluje o rozsądek i dyscyplinę w czasie pandemii

Kanclerz Angela Merkel, w najnowszym nagraniu wideo, ponownie zaapelowała do obywateli o ograniczenie kontaktów społecznych, zachowanie higieny i noszenie maseczek ochronnych.

Niemieccy lekarze i wirusolodzy nie wykluczają konieczności ponownego wprowadzenia lockdownu.Według danych Instytutu Roberta Kocha w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech stwierdzono 8685 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło w tym czasie 19 osób. Z najnowszych danych wynika, że coraz częściej chorują osoby starsze.Kanclerz w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych przyznała, że sytuacja pandemiczna w Niemczech jest bardzo poważna, a najbliższe miesiące będą dla wszystkich bardzo ciężkie."Nie jesteśmy bezsilni wobec wirusa. To nasze zachowanie wpłynie no to, jak szybko wirus się rozprzestrzeni. Dla nas wszystkich oznacza to: ograniczenie kontaktów oraz spotkania z dużo mniejszą liczbą osób. Jeśli będziemy się tego trzymać, to wszyscy razem przejdziemy przez trudne wyzwanie, jakim jest ten wirus" - powiedziała Angela Merkel.Jej zdaniem tylko dyscyplina pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków pandemii.Specjalista ds. medycznych w SPD Karl Lauterbach oraz szef wirusologii w berlińskiej klinice "Charite" prof. Christiana Dorsten nie wykluczają konieczności wprowadzenia w Niemczech krótkiego "lockdownu".