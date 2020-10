Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Testy na obecność przeciwciał koronawirusa w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Wtedy też wystartuje rekrutacja osób, które będą mogły z nich skorzystać.

Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego i placówki. W sumie przebadanych ma zostać 50 tys osób w regionie.



Zbadane zostaną osoby w wieku produkcyjnym, czyli kobiety między 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyźni do 64 lat.



Placówka szczegóły miała ogłosić jeszcze w tym miesiącu, ale cały personel szpitala ma pełne ręce roboty, bo właśnie tam leczeni są pacjenci z COVID-19, a epidemia ciągle się rozwija.



Badania są potrzebne, by sprawdzić m.in. jaki jest odsetek osób, które COVID-19 przeszły bezobjawowo.



- Już jesteśmy po początku epidemii - trochę wiemy i nie wiemy, na co się przygotować na przyszłe miesiące i na przyszłe lata. Będziemy mieli tę wiedzę przynajmniej dla naszego województwa, która także się przełoży na wiedzę w skali całego kraju, ponieważ takiego systemowego badania w Polsce nikt nie przeprowadzał - mówi dr hab. n. med., prof. PUM Miłosz Parczewski.



Partnerami programu jest 5 placówek w regionie. To szpital "Zdroje" w Szczecinie, wojewódzki w Koszalinie, placówka w Gryficach oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.



Koszt programu to 15 mln złotych. Badania potrwają ok. pół roku.