Wirus paraliżuje sanatoria. Ale pacjentom nie przepadnie rezerwacja

Narodowy Fundusz Zdrowia, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Leczenie uzdrowiskowe zawieszone z powodu wprowadzenia czerwonej strefy w kraju. Nie oznacza to jednak, że pacjentom przepadnie miejsce w kolejce. By tak się nie stało dokumenty należy wysłać do Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjenci mający skierowanie na leczenie, które miało rozpocząć 24 października 2020 r. lub później muszą pozostać w domach. Jednak mogą złożyć wniosek o zmianę terminu.



Wystarczy oryginał skierowania - wraz z załączoną do niego dokumentacją medyczną oraz pisemną prośbą o zmianę terminu leczenia lub rezygnacją z leczenia - odesłać do Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ .

Skierowanie do sanatorium będzie mogło zostać zrealizowane w późniejszym terminie z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.



Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r. kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.



NFZ przypomina, że obowiązkowe testy na obecność koronawirusa dla pacjentów sanatoriów zostały wstrzymane. Negatywny wynik testu był warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.