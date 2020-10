"Stosunki Regionów Siostrzanych" - a to oznacza pomoc z Guangdong

Olgierd Geblewicz poprosił o wsparcie z walce z epidemią. źródło: http://wzp.pl/

Chiny pomogą Pomorzu Zachodniemu w walce z koronawirusem. Do regionu trafi 60 tysięcy sztuk różnorakiego sprzętu. To odpowiedź władz prowincji Guangdong na apel marszałka województwa zachodniopomorskiego.

Olgierd Geblewicz poprosił o wsparcie z walce z epidemią. Chodzi o nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w zwalczanie koronawirusa w regionie. To m.in. maseczki, fartuchy i termometry. Zostaną przekazane do Szpitali Wojewódzkich w Szczecinie i Koszalinie.



Wartość darowizny to ponad 180 tys. zł.



Pozytywna odpowiedź strony chińskiej na prośbę Olgierda Geblewicza to efekt współpracy, jakie województwo zachodniopomorskie i prowincja Guangdong prowadzą od 12 lipca 2001 roku, kiedy to zawarto umowę o nawiązaniu "Stosunków Regionów Siostrzanych".