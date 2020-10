W Szczecinie powstanie kolejny punkt poboru wymazów

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Będzie czwarty punkt pobrań próbek do bezpłatnych testów na obecność koronawirusa w Szczecinie.

Zacznie działać 2 listopada w Przychodni Portowej przy ul. Energetyków - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzata Koszur.



- Powiadomimy państwa, jak tylko ruszy. Będzie także nowa możliwość zarejestrowania się, telefony, terminy. To rozładuje to, co tutaj czasami się dzieje - mówi Koszur.



Jednocześnie NFZ przypomina, że darmowy test mogą wykonać osoby ze skierowaniem od lekarza. Trzeba się też najpierw telefonicznie zarejestrować, nie można po prostu przyjechać.



- Wiemy, jest to faktycznie słaby punkt i zbieramy uwagi. No niestety, musimy dzwonić do skutku. Liczymy na to, że dodatkowy personel w tych godzinach będzie albo zatrudniony, albo być może wydłużone będą godziny, kiedy będzie się można zarejestrować na testy - mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ.



Obecnie w województwie funkcjonuje 21 punktów, w tym trzy w Szczecinie - m.in. przy szpitalu na Unii Lubelskiej i na Pomorzanach.



Wszelkie informacje dotyczącve numerów telefonów i godzin funkcjonowania punktów dostępne są na stronie NFZ, a także pod bezpłatną infolinią, czynną całą dobę - 800 190 590.