Szpital w Gryficach. Fot. Krzysztof Skonieczny [Radio Szczecin/Archiwum]

Oddział neurochirurgiczny i poradnia w szpitalu w Gryficach zostały zawieszone. To dlatego, że od wtorku w placówce powstał oddział covidowy.

Decyzją wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca w szpitalu utworzono 22 łóżka dla pacjentów zakażonych koronawirusem. By było to możliwe, trzeba było zrezygnować z innego istniejącego już oddziału. Placówka zastrzega jednak, że będą wykonywane pilne i ratujące życie zabiegi neurochirurgiczne.



Od poniedziałku szpital wstrzymał planowe przyjęcie pacjentów. Przyjmowane na oddziały są tylko osoby, którzy oczekują na zabiegi i które wymagają tylko znieczulenia miejscowego. To dlatego, że w takim przypadku nie potrzeba obecności zespołu anestezjologicznego.



Bez zmian przyjmowani są pacjenci na oddziały rehabilitacji, leczenia uzależnień i pediatrycznym. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowani będą pacjenci, którzy wymagają pilnego zabiegu, zwłaszcza onkologiczni.